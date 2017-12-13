На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

ПЯТИГОРСК, 13 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону.
Как отмечается, в результате происшествия в больницу доставлены шесть человек: четыре пассажира из автомашины Granta, а также две пассажирки автомобиля Chevrolet.
"Пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства и степень травм пострадавших уточняется, на месте работают сотрудники ДПС, движение в данном направлении затруднено", — добавили в управлении.