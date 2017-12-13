В Калининграде возбудили дело после гибели годовалого ребенка в больнице

КАЛИНИНГРАД, 13 дек — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении медицинских работников одной из больниц Калининграда из-за гибели годовалого ребенка, сообщила журналистам и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по региону Ольга Анисимова.

По версии следствия, 21 ноября 2017 года ночью 11-месячного малыша доставили в одно из медицинских учреждений города с признаками инфекционного заболевания, однако в госпитализации ему отказали. Положили в стационар мальчика только на следующие сутки, когда его состояние ухудшилось. Через несколько дней ребенок скончался от сепсиса (заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь).

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сообщила представитель ведомства.

Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ, максимальное наказание по которой до трех лет лишения свободы.