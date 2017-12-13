В Петербурге арестовали студента из Китая по подозрению в убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду санкционировал арест 23-летнего студента из Китая, подозреваемого в убийстве своей соотечественницы, 22-летней студентки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мэн Линжаня, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сроком до 1 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным городского управления СК РФ, вечером 30 ноября в квартире одного из домов по Наличной улице было найдено тело гражданки КНР 1995 года рождения. Из квартиры в тяжелом состоянии были также госпитализированы студентка и студент, соотечественники потерпевшей.

СК сообщает, что 11 декабря 23-летний гражданин КНР, придя в сознание, дал признательные показания о том, что в ходе ссоры задушил потерпевшую, после чего, опасаясь уголовной ответственности, пытался совершить самоубийство. Также он сообщил, что дал несколько таблеток лекарства госпитализированной с ним подруге, которая жаловалась на состояние здоровья.