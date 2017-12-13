Росздравнадзор проверит инцидент с "брошенным" пациентом в Красноярске

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента с якобы брошенным медиками больницы скорой помощи пациентом в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным Следственного комитета РФ, в среду на одном из федеральных каналов вышел сюжет с видеокадрами из Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени Карповича, на которых запечатлено, как врачи игнорировали мужчину, который лежал в коридоре и "не подавал признаков жизни". По факту происшествия следователи организовали проверку.

Пресс-секретарь БСМП Андрей Любченко отметил, что данный "пациент" — постоянный гость в медучреждении и только за последние чуть более года приходил в больницу 12 раз. По словам Любченко, мужчина не имеет определенного места жительства и приходит в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель БСМП в этот раз "проспался в коридоре и ушел", добавил представитель больницы.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю проведет проверку до данному инциденту", — сообщили в ведомстве.