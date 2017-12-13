Жителя Читы обвиняют в восьми убийствах по мотивам национальной неприязни

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Житель Читы может получить пожизненный срок по обвинению в убийстве в 2006-2016 годах восьми человек и покушении на убийство еще семи, среди которых ребенок, на почве национальной неприязни, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено проведение следственных действий по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Читы. Он обвиняется в совершении преступлений "убийство восьми лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти", "покушение на убийство семи лиц, в том числе в отношении малолетнего, общеопасным способом, по мотивам национальной ненависти", "незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ", "совершение разбойного нападения в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Читы в течение 10 лет совершал убийства и покушения на убийства граждан среднеазиатских республик, почти во всех случаях мотивами совершения преступлений являлась национальная ненависть. Обвиняемый использовал пистолет ИЖ-79, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров и автомат Калашникова, отмечает СК.

В июле 2006 года, мае, ноябре и декабре 2013 года, в начале января 2014 года обвиняемый совершал вооруженные нападения, чаще всего на торговцев фруктами, а позже, в июле 2016 года, застрелил из пистолета во дворе по улице Гагарина в Чите байкера Романа Чипизубова, добавляет Следственный комитет.

Кроме того, отмечает следствие, в июле 2012 года в Чите обвиняемый, используя бутылки с бензином, поджег частный дом, где проживала цыганская семья, открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь, ранив хозяина дома в шею и его 11-летнюю дочку в руку. Зимой 2014 года, по данным СК, обвиняемый в составе группы лиц, вооруженный автоматом Калашникова, совершил разбойное нападение на жителя краевого центра, прострелил потерпевшему обе ноги и похитил свыше 6,5 миллиона рублей.

Установить причастность обвиняемого к серии особо тяжких преступлений удалось в августе 2016 года. В ходе расследования уголовного дела найдены схроны, которые сделал обвиняемый в лесу и по месту работы. В них были найдены два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемёт ПП-93, обрез охотничьего ружья 12 калибра, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, также большое количество патронов, говорится в сообщении СК РФ.

В ходе следствия проведено свыше 150 судебных экспертиз и допрошено более 700 свидетелей. Обвиняемый с момента ареста заявлял о непричастности к совершенным преступлениям. По данным СК, следователи завершили следственные действия, обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами, после чего дело будет направлено в суд.

"Обвиняемому за содеянное грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.