Жителя Читы обвиняют в восьми убийствах по мотивам национальной неприязни

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Житель Читы может получить пожизненный срок по обвинению в убийстве в 2006-2016 годах восьми человек и покушении на убийство еще семи, среди которых ребенок, на почве национальной неприязни, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, житель Читы в течение 10 лет совершал убийства и покушения на убийства граждан среднеазиатских республик, почти во всех случаях мотивами совершения преступлений являлась национальная ненависть. Обвиняемый использовал пистолет ИЖ-79, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров и автомат Калашникова, отмечает СК.
Кроме того, отмечает следствие, в июле 2012 года в Чите обвиняемый, используя бутылки с бензином, поджег частный дом, где проживала цыганская семья, открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь, ранив хозяина дома в шею и его 11-летнюю дочку в руку. Зимой 2014 года, по данным СК, обвиняемый в составе группы лиц, вооруженный автоматом Калашникова, совершил разбойное нападение на жителя краевого центра, прострелил потерпевшему обе ноги и похитил свыше 6,5 миллиона рублей.
Установить причастность обвиняемого к серии особо тяжких преступлений удалось в августе 2016 года. В ходе расследования уголовного дела найдены схроны, которые сделал обвиняемый в лесу и по месту работы. В них были найдены два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемёт ПП-93, обрез охотничьего ружья 12 калибра, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, также большое количество патронов, говорится в сообщении СК РФ.
"Обвиняемому за содеянное грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.