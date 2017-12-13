Суд арестовал депутата челябинской гордумы, обвиняемого в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Суд в среду арестовал депутата Челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольшиков при строительстве жилых домов, сообщило следственное управление СКР по региону.
По данным ведомства, в отношении учредителя ООО "Речелстрой", депутата Челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в "мошенничестве". По версии следствия, в 2015–2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу", — говорится в сообщении.
В поселке Чурилово компания-застройщик "Речелстрой" возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство на 11 объектах в настоящее время приостановлено.
Ранее сообщилось, что президент России Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц недостроенного микрорайона в Чурилово, а затем связался с челябинским губернатором и попросил взять эти вопросы на контроль.