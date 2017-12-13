Суд арестовал депутата челябинской гордумы, обвиняемого в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Суд в среду арестовал депутата Челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольшиков при строительстве жилых домов, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, в отношении учредителя ООО "Речелстрой", депутата Челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в "мошенничестве". По версии следствия, в 2015–2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу", — говорится в сообщении.

В поселке Чурилово компания-застройщик "Речелстрой" возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство на 11 объектах в настоящее время приостановлено.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года стройкомпания заключила 1,5 тысячи договоров долевого участия с привлечением денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей, достаточных для строительства, но обязательства перед дольщиками не были выполнены, уточняет прокуратура. Полицией Челябинска было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.

Ранее сообщилось, что президент России Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц недостроенного микрорайона в Чурилово, а затем связался с челябинским губернатором и попросил взять эти вопросы на контроль.