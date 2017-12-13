Мосгорсуд оставил бывшего замглавы ФСИН Коршунова в СИЗО

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, обвиняемый в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Архивное фото

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, обвиняемый в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление до февраля ареста бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

В начале ноября Басманный суд Москвы продлил арест Коршунову и его предполагаемой подельнице — предпринимательнице Марине Дюковой — до 13 февраля. Оба вину не признают.

СК РФ считает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.