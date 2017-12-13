Следователи проводят опознание вещей с места авиакатастрофы под Иркутском

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следователи проводят опознание личных вещей, изъятых с места крушения вертолета в Иркутской области, сообщает на сайте СК РФ.

"Следователями проводится процедура опознания изъятых с места катастрофы личных вещей. Назначена судебная химическая экспертиза авиационного топлива, которым заправлялся вертолет перед вылетом", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведен осмотр фрагментов вертолета, произведена их идентификация, исследован обнаруженный на месте катастрофы телефон погибшего пилота, изучается имевшаяся в нем информация.

Ранее сообщалось, что был поднять из воды корпус найденного на дне Ангары вертолета, поиски которого велись в Иркутской области с четверга, пока невозможно из-за недостаточной толщины льда.

Вертолет "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. На льду Кочегаринского залива Ангары спасатели обнаружили обломки вертолета. Корпус с зажатым в кабине телом пилота был найден под водой на глубине 65 метров с помощью глубоководного аппарата Falcon.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и частный предприниматель Егор Банщиков.