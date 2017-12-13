Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО директора "Балтстроя"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление срока ареста до января следующего года директору "Балтстроя" Дмитрию Сергееву в рамках дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение Басманного суда о продлении срока ареста в отношении Сергеева до 25 января 2018 года оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат обвиняемого заявила, что Сергеев "намерен активно сотрудничать со следствием".

Сергеев был арестован в марте 2016 года в рамках "дела реставраторов", в августе 2017 года он был приговорен к условному сроку и штрафу, и сразу после освобождения его задержали и предъявили обвинение по новому делу.

В рамках дела обвинение предъявлено также главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.