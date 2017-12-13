В Якутии будут судить таксиста по делу о гибели восьмилетней девочки

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Водитель такси, опрокинувшегося в водоем в Якутии, предстанет перед судом по обвинению в гибели 8-летней девочки, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Дворецкая рассказала, что в районе 229 километра федеральной автомобильной дороги "Колыма" водитель превысил скорость и потерял управление. Автомобиль занесло, и он опрокинулся в водоем. Следователи установили, что стаж водителя составлял всего год и он, являясь индивидуальным предпринимателем, не имел лицензии на перевозку пассажиров.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего мужчины, занимавшегося частным извозом пассажиров, в совершении преступления "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека"… Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом" — сказала Дворецкая.
Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.