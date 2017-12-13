В Архангельске вынесли приговор женщине, истязавшей дочь

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Женщина, истязавшая свою дочь, получила 4 года колонии в Архангельске, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 37-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с октября 2016 по январь 2017 года подсудимая систематически оскорбляла и избивала, причиняла физические и психические страдания своей 17-летней дочери из-за того, что та делала матери замечания в связи со злоупотреблением алкоголем. Также подсудимая не исполняла родительские обязанности — не обеспечивала дочь продуктами питания и одеждой, добавляет следствие.

О произошедшем стало известно после того, как потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подсудимая объяснила свои действия алкогольным опьянением и пояснила, что после возбуждения уголовного дела она трудоустроилась и прекратила употреблять спиртное.

"Приговором суда подсудимой по совокупности приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.