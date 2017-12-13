Жителя Чувашии осудили за убийство девочки, увидевшей его с наркотиками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Верховный суд Чувашии приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Цивильск, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств и убийстве 11-летней девочки, которая видела, как он употреблял наркотики, сообщает в среду СУСК по республике.
Мужчину задержали 22 июня. В ходе личного досмотра у него изъяли более 130 граммов синтетических наркотиков, которые он планировал сбыть. По информации следственного управления, после задержания молодой человек оформил явку с повинной.
"Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска… Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", — говорится в сообщении.
Ему также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в пользу матери убитой девочки с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, добавляет СУСК.