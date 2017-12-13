Жителя Чувашии осудили за убийство девочки, увидевшей его с наркотиками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Верховный суд Чувашии приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Цивильск, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств и убийстве 11-летней девочки, которая видела, как он употреблял наркотики, сообщает в среду СУСК по республике.

По материалам дела, убийство произошло 15 июня: 23-летний молодой человек употреблял наркотики в своем гараже, когда заметил проходившую мимо 11-летнюю девочку. Он решил, что она увидела его и обо всем расскажет взрослым, поэтому поймал ее и задушил. Тело девочки он оставил в гараже, закрыл его и ушел.

Мужчину задержали 22 июня. В ходе личного досмотра у него изъяли более 130 граммов синтетических наркотиков, которые он планировал сбыть. По информации следственного управления, после задержания молодой человек оформил явку с повинной.

Его причастность к преступлениям подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено, отмечает СУСК.

"Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска… Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", — говорится в сообщении.

Ему также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в пользу матери убитой девочки с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, добавляет СУСК.