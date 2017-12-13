В Красноярском крае возбудили дело о сексуальном насилии над ребенком

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении рабочего детского сада, который подозревается в сексуальном насилии над воспитанницей дошкольного учреждения в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по краю.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в надругательстве над ребенком задержан рабочий детского сада.

По предварительной версии следствия, 6 декабря 50-летний подозреваемый ремонтировал кран в туалете одной из групп детского сада. В это время в помещение зашла 6-летняя девочка, в отношении которой подозреваемый совершил сексуальное насилие, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Девочка рассказала о произошедшем матери, которая обратилась в региональный Следственный комитет.

"Уголовное дело в отношении 50-летнего рабочего по обслуживанию здания МБДОУ "Детский сад №2", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пункта "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, свою вину в совершенном преступлении полностью признал", — сказал представитель следствия.