В Петербурге пьяный сотрудник метро угрожал пассажирам пистолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга угрожал пассажирам питерского метро травматическим пистолетом, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пресс-службе метро РИА Новости рассказали, что хулиганом оказался сотрудник службы транспортной безопасности подземки.

Информация о том, что мужчина на платформе угрожает пистолетом пассажирам поступила в полицию во вторник в 23.10 мск от дежурного по станции метро "Старая деревня".

Пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель сообщила РИА Новости, что хулиганом оказался старший инспектор службы транспортной безопасности, который работает на предприятии с 2012 года. В момент инцидента сотрудник не находился при исполнении обязанностей.

"Незамедлительно по сообщению дежурной части полицейские Управления полиции на метрополитене ГУМВД России задержали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга. В ходе личного досмотра у него был изъят травматический пистолет и 10 патронов. На оружие у владельца есть разрешение. Мужчина был нетрезв", — говорится в сообщении ведомства.

В полиции составлен административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах).

По словам пресс-секретаря петербургской подземки, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой по отношению к сотруднику будут приняты "самые жёсткие меры".