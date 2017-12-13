В Петербурге пьяный сотрудник метро угрожал пассажирам пистолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга угрожал пассажирам питерского метро травматическим пистолетом, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пресс-службе метро РИА Новости рассказали, что хулиганом оказался сотрудник службы транспортной безопасности подземки.
Пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель сообщила РИА Новости, что хулиганом оказался старший инспектор службы транспортной безопасности, который работает на предприятии с 2012 года. В момент инцидента сотрудник не находился при исполнении обязанностей.
В полиции составлен административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах).
По словам пресс-секретаря петербургской подземки, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой по отношению к сотруднику будут приняты "самые жёсткие меры".