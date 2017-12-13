Полиция Петербурга задержала мужчину, стрелявшего из пневматики по скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Калининском районе Санкт-Петербурга мужчину, стрелявшего из пневматического оружия по автомобилю "Скорой помощи", которому он предварительно повредил колеса; пострадавших нет, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вчера около 7 часов вечера в полицию поступило сообщение от 59-летнего водителя скорой помощи о том, что у одного из домов по улице Софьи Ковалевской неизвестный мужчина порезал колеса у автомобиля "скорой", после чего открыл по нему стрельбу из пистолета. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний петербуржец, у которого в ходе досмотра обнаружены и изъяты два пневматических пистолета", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГУМВД, "ввиду неадекватного поведения" мужчина был передан прибывшей бригаде медиков.

По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет, информирует полиция.