Прокуратура начала проверку после аварийной посадки рейса S7 в Перми

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку после незапланированной посадки в Перми самолета авиакомпании S7, следовавшего из Москвы в Томск, сообщила РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Оксана Горбунова.

Ранее представитель аэровокзала Перми "Большое Савино" сообщил РИА Новости, что в среду по техническим причинам самолет S7 совершил аварийную посадку в пермском аэропорту, до конечного пункта пассажиров доставил резервный борт.

"По данному факту транспортная прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства", — сказала Горбунова.