Под Самарой ведут проверку после выдачи детям просроченных подарков

САМАРА, 13 дек — РИА Новости. Самарские власти проводят проверку после того, как детям в Новокуйбышевске выдали просроченные новогодние подарки, сообщает пресс-служба правительства региона.

К врио губернатора Дмитрию Азарову обратилась жительница Новокуйбышевска. Женщина сообщила главе региона, что детям выдали подарки, срок годности которых истек 15 февраля 2017 года.

"По поручению главы региона Роспотребнадзором по Самарской области проводится тщательная проверка качества представленной продукции, по итогам которой будут приняты соответствующие решения. Одновременно направлено обращение в прокуратуру Самарской области. Проводится служебная проверка в отношении должностных лиц, допустивших выдачу подарочных наборов без предварительной проверки. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", — говорится в сообщении.

Руководитель области потребовал от профильного министерства разобраться в ситуации и выяснить, почему было допущено нарушение. Процесс выдачи новогодних подарков в Новокуйбышевске до выяснения обстоятельств остановлен. По данным правительства, детям было выдано только 2,8% подарочных наборов от их общего числа.

"Представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и организации-поставщика пояснили: на коробке, в которую были упакованы подарки "Праздничная сумочка", указано, что продукция произведена 4 декабря 2017 года со сроком годности до 4 марта 2018 года. При этом на вложенном в подарочный набор вкладыше указан срок годности до 15 февраля 2017 года, что позволяет сделать предположение о технической ошибке при изготовлении вкладышей в типографии", — добавили в правительстве.