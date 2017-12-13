В Прикамье завели дело после гибели четырех человек при пожаре в бараке

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели в пожаре четырех человек в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех жителей села Березовка во время пожара по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба краевого МЧС сообщала, что при пожаре в жилом бараке в Пермском крае погибли четыре человека, трое пострадали. Следствием установлено, что поздним вечером 12 декабря в селе Березовка в одноэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Кроме того, двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Следователи регионального СК РФ проводят осмотр места происшествия и тел погибших.

"Видимые телесные повреждения на телах погибших не обнаружены", — отмечается в сообщении.