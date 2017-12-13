Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. Двое пострадавших в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Астраханской области, в результате которого погибли шесть человек и трое были госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.

Лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Corolla произошло в среду утром на федеральной трассе Астрахань-Махачкала возле села Троицкое Икрянинского района Астраханской области. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. В числе погибших — девочка грудного возраста.

"Трое пострадавших доставлены в Астрахань в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, у них многочисленные сочетанные травмы. Третий пострадавший – в состоянии средней степени тяжести", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент решается вопрос по доставке "тяжелых" пострадавших в реанимацию.