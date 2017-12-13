В Петербурге иностранца осудили условно за попытку вывезти картину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в среду приговорил к 2,5 годам условно гражданина КНР Чао Сюй за попытку незадекларированного вывоза картины Алексея Саврасова "Зимний пейзаж" и альбома для зарисовок художницы Ольги Лагоды-Шишкиной, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

В сообщении говорится, что подсудимый в марте 2017 года, вылетая в Китай, сдал в багаж чемодан с картиной Алексея Саврасова "Зимний пейзаж", а также скрыл в ручной клади альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной объёмом 20 листов, при этом не задекларировал указанные ценности стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, решения компетентного органа о возможности вывоза с территории РФ не имел.

По данным следствия, картину гражданин КНР планировал перепродать. Свои незаконные действия обвиняемый объяснил торопливостью возможного покупателя картины, и позже пояснил суду, что планировал соблюсти все формальности после показа картины и возвращения в Россию.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, условно, с испытательным сроком 2,5 года", — говорится в сообщении.

Гражданин КНР Чао Сюй признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.