Две аварии на теплосетях Пензы оставили без отопления 25 многоэтажек

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. Центральное отопление отключили в среду в 25 многоквартирных жилых домах Пензы и одном объекты соцсферы в результате двух аварий на теплосетях, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, один порыв тепломагистрали произошел на сетях АО "Т плюс Теплосеть Пенза" на проспекте Строителей, в результате с 05.30 мск без теплоснабжения остались девять жилых многоквартирных домов и один детский сад. Кроме того, для устранения утечки на сетях муниципального предприятия "Теплоснабжение" с 07.00 мск отключено центральное отопление в 16 жилых домах и двух административных зданиях по улицам Егорова и Литвинова.

"Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении.

Как уточнила городская администрация, порыв теплотрассы диаметром 273 миллиметров по проспекту Строителей, 120, произошел в среду около 3.00 мск. "Ситуация находится под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и начальника управления по делам ГОЧС Пензы Алексея Михайлова. Планируется, что порыв будет ликвидирован в течение дня", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы местного филиала ПАО "Т Плюс", в восстановительных работах на проспекте Строителей задействованы две бригады и пять единиц спецтехники, полностью восстановить теплоснабжение в домах планируется до 4.30 мск четверга.

Продолжительное отключение теплоснабжения потребителей Пензы — далеко не первое в нынешнем отопительном сезоне. Последнее из них произошло на сетях "Т Плюс" во вторник в районе улицы Чкалова, когда чуть менее суток без центрального отопления оставались 67 многоквартирных жилых домов, три детсада и пять больниц.