В Карелии около семи тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Около 7 тысяч потребителей в республике Карелия остались без электроснабжения из-за сильного дождя, мокрого снега, порывов ветра до 12 метров в секунду, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что 13 декабря с 1.00 из-за неблагоприятных погодных условий происходят аварийные отключения в электрических сетях 35-100 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" — "Карелэнерго").

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 7 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 2,8 МВт", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 32 бригады в составе 105 человек и 36 единиц специальной техники, отмечает министерство. Температура наружного воздуха 1 градус по Цельсию.