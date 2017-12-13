В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Следственные органы Ленинградской области проводят проверку после обнаружения тел трех погибших при пожаре в квартире в Тосненском районе, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Как уточняет следственное управление, тела двух женщин 36 лет и 50 лет, а также 52-летнего мужчины были обнаружены после тушения пожара 12 декабря в квартире одного из домов в посёлке Любань Тосненского района.

"Следственным отделом… проводится проверка по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины после пожара… По предварительным данным, указанные лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, накануне находились в указанной квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СУСК.