В Пермском крае пожар в бараке унес жизни четырех человек

УФА, 13 дек — РИА Новости. При пожаре в жилом бараке в Пермском крае погибли четыре человека, трое пострадали, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, возгорание в одноэтажном доме барачного типа в селе Березовка Пермского края произошло с ночь на среду.

"Звеном газодымозащитной службы были спасены три человека, в том числе 3-летний ребенок. Все они госпитализированы: ребенок и женщина получили отравление продуктами горения, один мужчина получил ожоги 10% тела. В ходе тушения пожара в комнатах барака были обнаружены тела четырех людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности погибших устанавливаются. Кроме того, двое жильцов успели покинуть дом до прибытия спасателей.

"По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В бараке было 14 комнат, в половине из которых люди не жили. Жильцы, оставшиеся без квартир, пока находятся у родственников", — сообщили в ведомстве.