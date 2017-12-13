В подвале норильского дома убили агрессивного полярного волка

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. В подвале одного из многоквартирных домов Норильска обезврежен агрессивный полярный волк, который организовал там лежку, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

По информации ведомства, сообщение о животном похожем на волка, которое бродит в районе проезда Котульского, поступило в Росгвардию из дежурной части полиции. Сообщалось, что волк нес в пасти собаку и скрылся в подвале одного из домов.

"Был обследован подвал дома, где скрылось животное, и найдена его лёжка. При виде людей волк стал вести себя агрессивно — рычал, оскалил зубы. Сотрудниками Росгвардии старшим сержантом Татьяной Виниченко и старшиной Иваном Мамеевым в соответствии с законом "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" было принято решение о применении оружия. Несколькими выстрелами полярный волк был обезврежен. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет", — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на социальные сети сообщали, что трое жителей Норильска пострадали от укусов волка в черте города. Однако официально эту информацию власти и краевая полиция не подтвердили.