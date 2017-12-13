Степень повреждений дома в ЕАО, где взорвался газ, оценит комиссия

ХАБАРОВСК, 13 дек — РИА Новости. Специальная комиссия займется обследованием дома в поселке Приамурский в ЕАО, где во вторник вечером произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости в среду глава поселения Дмитрий Богданович.

Ранее сообщалось, что во вторник в пятиэтажном жилом доме в Еврейской автономной области взорвалась газовоздушная смесь. В результате инцидента пострадал один человек. Из здания были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

"Внешние повреждения дома известны – в подъезде и пострадавшей квартире выбиты стекла. Во время тушения пожара в квартире на пятом этаже пострадали нижние квартиры. Но внутренние повреждения, а также объем работ по ремонту и средств на это определит специальная комиссия. Ждем ее из Биробиджана", — сказал Богданович.

Он уточнил, что жители поврежденных квартир расселены по родственникам. Хозяин квартиры, где взорвался газ, находится в больнице.

"Газ отключен только по стояку, где произошло ЧП. Остальной дом подключен к газу и электричеству", — добавил собеседник агентства.