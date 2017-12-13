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Происшествия

Глава ростовского приюта отверг обвинения в жестоком обращении с собакой

06:1413.12.2017
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© Fotolia / Max-tripСобака в приюте. Архивное фотоСобака в приюте. Архивное фото
© Fotolia / Max-trip

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Директор ростовского Центра безнадзорных животных рассказал РИА Новости, что на опубликованном в соцсетях видео, где силой тащат по лестнице за ошейник собаку, нет жестокого обращения с животными.

Кошка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В середине ноября некоторые СМИ сообщили, что сотни мертвых бездомных кошек и собак, которые еще живыми поступили в приют, находятся на территории данного центра в холодильных камерах. Прокуратура начала проверку после обращения волонтера этого центра, которая рассказала, что в приюте жестоко обращаются с животными и допускают многочисленные нарушения. Позже в материалы проверки включили данное видео.

"Я считаю, что это неправильно, тот администратор, который это все снимал, будет наказан. Что касается, самого факта, то собачка, которую они вели, никогда не была на поводке, в ошейнике, и она еще в наркозе. Если по другому ее вести… у нас все ловцы покусаны, другого способа просто нет", — пояснил Пономарев.

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Во вторник 12 декабря стало известно, что уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) возбуждено по результатам прокурорской проверки в отношении ветеринара ООО "Служба Бася". Это компания, по версии следствия, проводила процедуры эвтаназии в центре в тех случаях, когда животных нужно было лечить. По словам Пономарева, все процедуры эвтаназии проводились только по рекомендации врача. Под эвтаназию, как отметил директор, подпадали больные и агрессивные животные, которых нельзя было вылечить.

По результатам проверки прокуратуры сообщалось, что треть из 800 животных, которые прошли через журнал учета и поступили в Центр безнадзорных животных с января 2017 года, не были привиты.

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Также в прокуратуре установили, что поступивших в приют животных иногда подвергали необоснованной эвтаназии для регуляции численности популяции. Как рассказал агентству Пономарев, данная причина эвтаназии указывалась только в отношении больных щенков, которые остались без матери и никак не могли выжить.

Директор Центра также ранее заявлял РИА Новости, что отрицает все обвинения. По его словам, на территории приюта на начало проверки в середине ноября находилось 280 мертвых животных: падшие в приюте, подобранные с улиц Ростова-на-Дону, а также подверженные эвтаназии. К концу года, как отмечал директора приюта, центр заключает договор на их утилизацию. Глава учреждения добавлял, что центр ведет учет всех мертвых животных, которые находятся в холодильнике. Все животные, которые поступают на территорию центра, в обязательном порядке подлежат вакцинации, отметил глава центра.

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