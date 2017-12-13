В Пензе полностью восстановили теплоснабжение после аварии

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. Теплоснабжение в Пензе во вторник вечером полностью восстановлено после устранения аварии на теплосетях, оставившей без отопления 67 многоэтажек, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее в мэрии Пензы сообщили, что порыв трубы теплотрассы произошел в 03.08 мск в связи с большой подпиткой по ТЭЦ-2 компании "Т Плюс Теплосеть Пенза" и был устранен в 17.55, после чего началось заполнение системы теплоносителем. В зоне отключения находились 67 многоквартирных жилых домов, три детсада и пять больниц.

"Теплоснабжение восстановлено в 22.50 мск", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что устранение последствий аварии на теплосетях находилось на постоянном контроле прокуратуры региона.

По данным пресс-службы местного филиала компании "Т Плюс", энергетики при устранении дефекта на трубопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Чкалова в Пензе заменили участок трубы длиной 16 метров. В восстановительных работах были заняты две бригады сотрудников и 10 единиц спецтехники.

В настоящее время температура в Пензе +1.