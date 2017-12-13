В результате возгорания строительных лесов на ВДНХ пострадавших нет

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Никто не пострадал в результате возгорания строительных лесов павильона "Центральный" на ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставочного комплекса в среду.

Ранее МЧС сообщало, что возгорание строительных лесов в первом павильоне ВДНХ локализовано.

По предварительным данным пресс-службы ВДНХ, площадь возгорания составила девять квадратных метров.

"Пострадавших нет… Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия, по результатам которой будут предприняты соответствующие меры", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В выставочном комплексе отметили, что повреждения павильона отсутствуют. Строительные работы по договору проводит подрядная организация.