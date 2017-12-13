"Я думала, меня казнят": что пережили заложники банды Басаева в Буденновске

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Сотни погибших и раненых, расстрелянные автомобили и сожженные здания — 14 июня 1995 года город Буденновск превратился в горячую точку. Вооруженные боевики захватили районную больницу, где на протяжении пяти суток удерживали почти две тысячи заложников.
Больничный ад
Летом 1995-го тихую и размеренную жизнь небольшого городка в Ставропольском крае взорвал треск автоматных очередей. Перед этим около двухсот вооруженных террористов на трех грузовиках КамАЗ беспрепятственно проехали 500 километров, пройдя проверку на 52 блокпостах. Боевики двигались в сопровождении машины ГАИ, а на всех КПП говорили, что везут груз 200. Только на посту перед Буденновском дежурные заподозрили неладное и приказали автоколонне проследовать к местному отделу милиции. Позже главарь банды Шамиль Басаев скажет, что целью рейда была Москва, а не Ставрополье. Однако спецслужбы назовут это обычной бравадой.
Подъехав к зданию РОВД, боевики открыли огонь на поражение и захватили первый этаж отдела. В перестрелке погибли семь милиционеров. После этого террористы двинулись к центральной городской площади. "По пути они брали в плен случайных прохожих, а тех, кто оказывал любое сопротивление, — расстреливали, — вспоминает местный житель Евгений. — В центре города бандиты установили цистерну с топливом и разместили вокруг нее захваченных людей, постоянно угрожая взрывом. На улицах уже тогда творился полный хаос: не покидало ощущение, что началась война. Однако настоящий ад был впереди".
Захватив почти 600 горожан, бандиты под дулами автоматов погнали их к зданию центральной районной больницы. Примерно сто заложников было расстреляно по дороге. В медучреждении в тот момент находилось около полутора тысяч человек: пациенты, посетители и персонал. Услышав выстрелы, многие из них решили, что в дислоцированной неподалеку 205-й мотострелковой бригаде идут учения.
"Думала, меня казнят"
"Когда ворвались террористы, я находилась в операционной. Вели они себя жестко, командовали, пресекали все попытки сопротивления, — рассказывает РИА Новости хирург Вера Чепурина, оказавшаяся в эпицентре трагических событий. — Однако меня особо не трогали. Из-за большого потока раненых мы оперировали практически без передышки. Почти не спали. Один раз привезли раненого чеченца, мы попытались его спасти, но он скончался. Я думала, что после этого нас всех расстреляют".
Живые щиты
Захватив больницу, бандиты для устрашения расстреляли перед зданием главного корпуса шестерых мужчин. Ближе к вечеру выдвинули ультиматум правительству: "Прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. В противном случае заложники, находящиеся в больнице, будут уничтожены". Переговоры с Басаевым по телефону из Кремля вел лично премьер-министр России Виктор Черномырдин.
Однако мирные переговоры так ни к чему и не привели. Террористы прекрасно понимали, что рано или поздно начнется штурм здания, поэтому основательно к нему подготовились: заминировали подвальные помещения и другие места, в которых держали заложников. "У меня 10 июня родился сын Сашенька. Мальчик был недоношенный, и его поместили в барокамеру, — рассказывает РИА Новости пациентка родильного отделения Галина Мазяркина. — Четырнадцатого июня после обхода мне должны были принести ребенка, как вдруг в отделение ворвалась медсестра. Она в истерике начала куда-то звонить и кричать в трубку: "Никуда не выходите, началась война".
Сотрудники больницы успели спрятать рожениц в кабинете заведующей отделением, однако через несколько часов боевики взломали дверь и приказали девушкам разойтись по своим палатам. "Террористы, чтобы спрятаться от снайперов, сказали нам взять в руки простыни и встать в окнах, — продолжает Мазяркина. — В тот момент мне показалось, что я живу последние дни, что мира больше не будет. Бесконечный страх — вот как можно назвать то, что я чувствовала".
Галина признается, что потом еще долго боялась выходить из дома на улицу. Только поддержка близких и мысли о сыне помогли ей пережить эту трагедию. По иронии судьбы через несколько лет женщина устроилась на работу в то самое родильное отделение, где трудится до сих пор.
Обреченный штурм
Вечером 14 июня территорию у больницы блокировали прибывшие из Москвы бойцы отряда войск специального назначения ФСБ России "Альфа". "Мы несли дежурство на случай возможного прорыва боевиков, проводили разведку, — рассказывает РИА Новости вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Алексей Филатов. — На исходе вторых суток нам дали немного отдохнуть. Как сейчас помню, приехали в школу-интернат, только расстелили в спортзале матрасы и хотели прилечь, как поступила команда готовиться к штурму. В два часа ночи мы были на позициях, а в начале пятого все началось".
По его словам, условия сложились так, что выполнить задачу по освобождению заложников силовым путем и с минимальными потерями было практически нереально. Основная сложность заключалась в том, что спецназовцы не располагали достаточной информацией о численности и вооружении противника. Россия впервые столкнулись с терактом такого масштаба. Счет заложникам шел на тысячи, а их освобождение больше напоминало масштабную войсковую операцию, нежели рядовой штурм.
Через несколько часов жестокого боя спецназ получил команду прекратить операцию и отойти на свои позиции. В результате погибли более 30 заложников, 17 боевиков и три бойца группы "Альфа". "Владимира Соловова дважды ранили в руку, он снял бронежилет и с обездвиженной рукой продолжал стрелять, пока не был убит. Только на следующий день мы смогли забрать его тело с поля боя, — вспоминает погибших коллег Филатов. — Группу Димы Рябинкина шквальным огнем полностью прижали к земле, и ребята не могли вести огонь по верхним этажам".
Город черных платков
После попытки штурма с боевиками решили договориться мирным путем. Утром 19 июня им предоставили три "Икаруса", на которых они в тот же день выдвинулись в сторону Чечни. Освободив большинство заложников, бандиты взяли с собой несколько десятков человек — для гарантии. В Дагестане и Чечне их встретили как героев, а Буденновск на несколько дней погрузился в глубокий траур. Журналисты называли его "городом черных платков". Общее число погибших составило 129, среди них — 18 милиционеров и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек.
"В городе не было такой семьи, которой бы не коснулась эта трагедия, — говорит местный житель Игорь Казанцев. — Из домов и дворов раздавался жуткий плач. Ситуацию усугубляло еще и то, что многие тела на жаре сильно разложились, так как морг был захвачен вместе с больницей. Родственники даже не могли попрощаться с покойными как следует".
В память о случившемся в новом здании больницы с июньских событий 1995 года оставили часть стены. Практически на каждом ее квадратном сантиметре видны выбоины от пуль, а кое-где до сих можно найти следы крови.