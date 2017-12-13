МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Общение в соцсетях, покупки в интернет-магазинах и сервисы онлайн-знакомств — эти и другие возможности Всемирной паутины становятся все более доступными в местах лишения свободы, несмотря на запреты. Чтобы получить заветный гаджет, заключенные прибегают к самым невероятным ухищрениям. О том, как Глобальная сеть покоряет российские колонии и тюрьмы, — в материале РИА Новости.

На этой неделе "хабаровская живодерка" 18-летняя Алена Савченко вновь оказалась в центре внимания СМИ. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Савченко сообщила о том, что выходит замуж. К публикации она прикрепила фото свидетельства о браке. Казалось бы, вполне безобидный поступок, но проблема в том, что Савченко приговорена к четырем годам и трем месяцам лишения свободы и содержится в хабаровском СИЗО-1. Региональное управление ФСИН заявляет, что девушка в принципе не могла выйти в интернет, а сообщение в социальной сети оставил кто-то другой. Тот, кто имеет доступ к ее аккаунту.

Арбалеты и квадрокоптеры

Так или иначе, сегодня ни для кого не секрет, что обитатели многих российских тюрем и колоний ведут активную жизнь в онлайне. В Сети без труда можно обнаружить специализированные сайты знакомств, на которых заключенные ищут подруг сердца, социальные сети пестрят селфи с тюремных нар, а осужденные активно промышляют телефонным и интернет-мошенничеством. Не отстают преступники и от модных медийных трендов. Так, в мессенджере Telegram стремительно набирает популярность канал, автор которого ведет репортажи о жизни одного из российских СИЗО. Число подписчиков уже превысило 4,3 тысячи человек.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2016 год в России было рассмотрено более восьми тысяч административных дел по статье № 19.12 КоАП ("Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания"). "Пресечение поступления запрещенных предметов к осужденным, подозреваемым и обвиняемым, в том числе средств мобильной связи, является одним из направлений, которое находится на особом контроле", — заверили РИА Новости в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Исходя из судебных решений, высокотехнологичная контрабанда в места лишения свободы поставлена на поток, а занимаются ей настоящие профи.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Томской области Нелегальный груз, изъятый у водителя такси на КПП ИК №3 УФСИН России по Томской области © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Томской области Нелегальный груз, изъятый у водителя такси на КПП ИК №3 УФСИН России по Томской области

В 2016-м на Камчатке возле забора Исправительной колонии № 5 был задержан местный житель, который пытался перебросить через "колючку" сверток с двенадцатью мобильными телефонами. Метателя оштрафовали на три тысячи рублей.

В поселке Кола Мурманской области недавно арестовали гражданина, который собирался переправить телефон и зарядное устройство на охраняемую территорию: мобильный и зарядку он скотчем примотал к стреле арбалета. Похожий случай произошел в 2014 году в Республике Коми: там арбалетчик пытался пустить в зону стрелу с двумя мобильными телефонами. Иногда применяется даже робототехника: 29 августа этого года в Ставропольском крае сотрудники ИК-2 задержали мужчину, который собирался переправить в жилую зону колонии два телефона и зарядные устройства при помощи беспилотного квадрокоптера. Орудие преступления и контрабанда были конфискованы, а оператор дрона оштрафован на пять тысяч рублей. Как отметили в ФСИН, зачастую для контрабанды даже используются домашние животные. "В Республике Коми к кошке с помощью клейкой ленты прикрепили несколько мобильных телефонов, которые она пыталась пронести через ограждение в исправительную колонию", — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Смартфон за взятку

Как правило, контрабандистами становятся родственники осужденных. Зачастую они проносят гаджеты и SIM-карты в исправительные учреждения во время свиданий. Сотрудники ФСИН часто находят запрещенку в так называемых передачах, подготовленных для заключенных, — пакетах с соком, емкостях с бытовой химией, консервах. Для провоза крупных партий мобильных телефонов зачастую применяется автомобильный и гужевой транспорт.

В отличие от колоний, где заключенные могут почти свободно перемещаться по внутренней территории, в следственные изоляторы доставить нелегальные гаджеты сложнее. Арестантам приходится проявлять изобретательность. Проверенный временем способ — передача запрещенных предметов по веревке. Веревка с грузом (на тюремном жаргоне — "конь") выстреливается из рогатки через окно камеры. За забором ее уже ждут приятели заключенного, после чего мобильник втягивается в "хату".

Порой на контрабанде попадаются адвокаты заключенных, телефоны зэкам передают и нечистые на руку сотрудники СИЗО. Летом 2016 года правоохранительные органы обратили внимание на то, что один из подследственных, содержащийся в можайском СИЗО, активно постит селфи в инстаграме. В ходе проверки выяснилось, что смартфон и другие запрещенные предметы арестанту передал сотрудник следственного изолятора, в отношении которого впоследствии возбудили уголовное дело.

Радиоэлектронная борьба

Естественно, руководство пенитенциарной системы активно борется с нелегальным доступом в интернет с зоны. Еще в середине нулевых ФСИН планировала оснастить все следственные изоляторы, в первую очередь московские Матросскую Тишину и "Бутырку", глушилками GSM-сигнала. Однако идея провалилась: глушилки не дали ожидаемого эффекта, зато его в полной мере ощутили жители окрестных домов, у которых начались серьезные перебои с мобильной связью. В 2015 году Федеральная служба исполнения наказаний предложила строить следственные изоляторы из сталетрубобетона. По мнению руководства ФСИН, стеновые панели из этого материала не будут пропускать сигналы сотовой связи, и тогда с нелегальной электроникой в тюрьмах будет покончено. Пока же единственным действенным способом борьбы с гаджетами за колючей проволокой продолжает оставаться старый добрый шмон.

Примечательно, что на Западе проблема стремительной "гаджетизации" мест лишения свободы стоит не менее остро, чем в России. К примеру, в Великобритании пронос мобильных телефонов и других средств связи на территорию тюрем уголовно наказуем. Сотовые телефоны и интернет запрещены и в американских местах лишения свободы. Более того, в США арестантам запрещено обновлять страницы в соцсетях, даже если это за них делают друзья или родственники. За такое нарушение заключенному могут назначить дополнительные работы или 45 суток в камере-одиночке.