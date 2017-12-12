Водитель, сбивший двух человек в Москве, добровольно явился в полицию

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мужчина, сбивший двух человек в центре Москвы на Новослободской улице, добровольно явился в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили о том, что водитель иномарки скрылся после того, как сбил двух людей на Новослободской улице в центре Москвы.

"Водитель добровольно явился в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП была госпитализирована 17-летняя девушка, другой пострадавший — мужчина — от госпитализации он отказался.