В Москве загорелись строительные леса на площади около 100 "квадратов"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возгорание строительных лесов на площади около 100 квадратных метров произошло в Москве на проспекте Мира, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Двенадцатого декабря 2017 года в 23 часа 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где, по предварительной информации, происходит загорание строительных лесов на площади около 100 квадратных метров. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По указанному МЧС адресу находится центральный вход на ВДНХ.