Следователи просят арестовать двух соучастников, похитивших трех москвичей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Следователи просят арестовать двух соучастников, которые похитили и удерживали трех жителей столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует об аресте двух соучастников, обвиняемых в совершении похищения троих жителей столицы и в вымогательстве", — сказала она журналистам.

По словам Ивановой, в декабре Светлана Мустафаева разработала план для получения денег у знакомого. С этой целью она вступила в сговор с Максимом Гаврилюком и другими соучастниками. Девятого декабря в одном из столичных кафе по улице Таганская в Москве они, угрожая ножами, забрали у мужчины и двух его знакомых деньги, документы и личные вещи. Затем вынудили знакомого Мустафаевой написать расписку о якобы полученных им от нее 5 миллионах рублей.

Подозреваемые увезли потерпевших в квартиру недалеко от кафе, где удерживали их, вымогая принадлежащее им имущество. В дальнейшем вымогатели освободили женщину, а мужчинам удалось позвать на помощь через открытое окно. Прохожие сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В отношении Мустафаевой и Гаврилюка было возбуждено уголовное дело, добавила Иванова. Они обвиняются по статьям "Похищение трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", "Разбой, совершенный в особо крупном размере", "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение у гражданина паспорта".