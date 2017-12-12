Пьяные сибиряк и его спутница повредили машину скорой, которую сами вызвали

ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Пьяные мужчина и его спутница в Ангарске Иркутской области повредили дверь и разбили фару автомобиля "скорой помощи", которую сами вызвали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону во вотрник.

По данным пресс-службы, экипаж вневедомственной охраны доставил в полицию пьяную женщину и ее сожителя, которые повредили машину "скорой помощи".

"Инциденту предшествовало получение травмы ангарчанкой в результате падения. Будучи не способной самостоятельно подняться, она вызвала бригаду медиков. Однако к моменту прибытия неотложной помощи, находящиеся в алкогольном опьянении гражданка и ее сожитель начали вести себя агрессивно по отношению к врачам, повредили пассажирскую дверь медицинского транспортного средства, а также разбили переднюю фару", — говорится в сообщении пресс-службы.

Действиям правонарушителей в ходе проверки правоохранительными органами будет дана правовая оценка.