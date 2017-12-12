Спасатели завершили поиск рыбаков с оторвавшейся льдины в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели во вторник вечером завершили поисковые работы на Каме, где в понедельник от берега оторвалась льдина с несколькими рыбаками, сообщает управление МЧС России по Татарстану.

В понедельник вечером поступило сообщение, что в Набережных Челнах на Каме оторвало льдину, предположительно, с пятью рыбаками. Примерно через час сотрудники МЧС спасли и передали медикам одного из рыбаков с диагнозом "переохлаждение": мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. После осмотра пострадавший был отпущен из больницы домой. На горячую линию поступило сообщение о пропаже двух человек: 1957 и 1981 годов рождения (отец и сын). Во вторник утром в четырёх километрах ниже по течению от плотины спасатели обнаружили с интервалом в полтора часа тела двух мужчин, которые были опознаны как пропавшие рыбаки.

"В связи с тем, что (новых) заявлений и обращений по факту пропажи людей в дежурную часть управления МВД России по Набережным Челнам не поступило, принято решение о завершении поисково-спасательных работ на реке Кама в нижнем течении от Нижнекамской ГЭС. Силы и средства, участвующие в поисково-спасательных работах, направлены в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, при проведении поисково-спасательных работ 11 декабря были обследованы 17 километров береговой линии (по 8,5 километра правого и левого берега) и девять квадратных километров акватории, 12 декабря – 24 километра береговой линии (по 12 километров правого и левого берега) и 20 квадратных километров водной акватории.