Спасатели завершили поиск рыбаков с оторвавшейся льдины в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели во вторник вечером завершили поисковые работы на Каме, где в понедельник от берега оторвалась льдина с несколькими рыбаками, сообщает управление МЧС России по Татарстану.
"В связи с тем, что (новых) заявлений и обращений по факту пропажи людей в дежурную часть управления МВД России по Набережным Челнам не поступило, принято решение о завершении поисково-спасательных работ на реке Кама в нижнем течении от Нижнекамской ГЭС. Силы и средства, участвующие в поисково-спасательных работах, направлены в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, при проведении поисково-спасательных работ 11 декабря были обследованы 17 километров береговой линии (по 8,5 километра правого и левого берега) и девять квадратных километров акватории, 12 декабря – 24 километра береговой линии (по 12 километров правого и левого берега) и 20 квадратных километров водной акватории.