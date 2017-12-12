Дуров может обжаловать штраф за отказ Telegram сотрудничать с ФСБ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Представители Telegram обсудят с основателем мессенджера Павлом Дуровым, платить ли штраф 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, сообщил журналистам во вторник адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383, сегодня его подтвердил Мещанский суд.

"Этот вопрос мы отдельно обсудим, в том числе с Дуровым", — сказал Ахметгалиев, затруднившись уточнить, продолжит ли защита и дальше обжаловать решение.

"Какие юридические шаги предпринимать, мы еще обсудим с коллегами и доверителем. Надо более внимательно и спокойно нужно прочитать решение", — добавил адвокат.