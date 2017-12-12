В Калуге возбудили дело о смерти младенца после вакцинации

БРЯНСК, 12 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью восьмимесячного ребенка, которого скорая помощь, по данным СМИ, слишком долго возила по Калуге из больницы в больницу.

Ранее местные СМИ сообщили, что восьмимесячному ребенку стало плохо через несколько дней после прививки. Мать, как сообщалось, вызвала скорую помощь, ребенка отвезли сначала в одну из детских больниц, затем в областную инфекционную. По информации в СМИ, осмотр и помощь ребенку оказывались очень медленно, из одной больницы в другую машина скорой помощи ехала без сирен. В результате ребенка, доставленного в реанимацию, не удалось спасти.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК, это произошло еще в октябре. По предварительным данным, смерть ребенка произошла в результате отека мозга и двусторонней пневмонии.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, мы ждем результатов экспертизы", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, результаты экспертизы должны быть готовы уже в декабре, они помогут установить, есть ли в случившемся вина медицинских сотрудников.

Комментариями министерства здравоохранения региона РИА Новости пока не располагает.