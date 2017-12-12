В Ростове-на-Дону возбудили дело о жестоком обращении с животными в приюте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили по результатам прокурорской проверки в ростовском Центре безнадзорных животных, где ранее якобы нашли сотни мертвых кошек и собак, сообщила РИА Новости старший помощник областного прокурора Оксана Сухарева.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотни мертвых бездомных кошек и собак, которые еще живыми поступили в приют, находятся на территории данного центра в холодильных камерах. Прокуратура начала проверку после обращения волонтера этого центра, которая рассказала, что в приюте жестоко обращаются с животными и допускают многочисленные нарушения.

"Уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) возбудили по результатам прокурорской проверки в отношении ветеринара ООО "Служба Бася". Это компания проводила процедуры эвтаназии в данном центре в тех случаях, когда животных нужно было лечить", — пояснила Сухарева.

Она добавила, что именно с этой компанией у Центра безнадзорных животных заключен договор на отлов, содержание, вакцинацию и эвтаназию животных. По результатам проверки прокуратуры сообщалось, что треть из 800 животных, которые прошли через журнал учета и поступили в Центр безнадзорных животных с января 2017 года, не были привиты.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.8% Крупного денежного штрафа

11.5% Принудительных работ

57.7% Лишения свободы

20.0% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Также в прокуратуре установили, что поступивших в приют животных иногда подвергали необоснованной эвтаназии для регуляции численности популяции. Прокуратура в рамках проверки была намерена также дать оценку расходованию руководством приюта бюджетных средств.

По словам директора Центра безнадзорных животных Юрия Пономарева, с начала года эвтаназии подверглось 81 животное. В это число, как он заявил, входят больные и агрессивные звери. Часть из них составляют щенки, которые, по словам Пономарева, оказались без матери и никак не смогут приспособиться к дальнейшей жизни.

Руководитель Центра безнадзорных животных в свою очередь заявлял РИА Новости, что отрицает все обвинения, в том числе по нецелевому использованию бюджетных средств. По его словам, на территории приюта на начало проверки в середине ноября находилось 280 мертвых животных: падшие в приюте, подобранные с улиц Ростова-на-Дону, а также подверженные эвтаназии. К концу года, как отмечал директора приюта, центр заключает договор на их утилизацию. Глава учреждения добавлял, что центр ведет учет всех мертвых животных, которые находятся в холодильнике. По его словам, все животные, которые поступают на территорию центра, в обязательном порядке подлежат вакцинации.