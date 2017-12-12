Сотрудников Сочинского нацпарка наказали за гонки на внедорожниках

СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Сочинский национальный парк" привлечены к дисциплинарной ответственности за соревнования по трофи-рейдам, состоявшиеся на территории Мацестинского лесничества Сочинского нацпарка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Проверка соблюдения природоохранного законодательства, проведенная Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой, была основана на публикации в интернете "На внедорожниках по руслу реки Агура, вопреки законам РФ и положению о Сочинском национальном парке".

"Установлено, что на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в период с 19 по 23 октября 2017 года проведены соревнования второго этапа чемпионата России по трофи-рейдам. При этом согласия на проведение соревнований от федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Сочинский национальный парк" получено не было. В период проведения соревнований контроль со стороны учреждения отсутствовал, меры по недопущению нарушений закона не принимались", — говорится в сообщении ведомства.

Изложенные факты явились основанием для внесения представлений организатору спортивного мероприятия и ФГБУ "Сочинский национальный парк", по результатам рассмотрения представления три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, уточняется в сообщении.