Пытавшаяся вырезать всю семью подмосковная девушка получила 9,5 лет колонии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Подмосковная девушка и ее молодой человек получили 9,5 лет и 10,5 лет колонии за попытку убийства всей ее семьи, сообщается на сайте СК России.

Суд установил, что 16 декабря 2015 года вечером между мужчиной и его 15-летней дочерью произошел конфликт, после которого школьница заперлась в ванной и сообщила о случившемся своему 18-летнему парню. Они договорились вырезать всю семью девушки — ее отца, мать и старшую сестру. Когда все легли спать, девушка открыла дверь молодому человеку, и они совершили нападение: отец скончался на месте от множественных ножевых ранений, мать врачам удалось спасти, а напасть на старшую сестру девушка и ее парень не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

"Приговором суда Андрееву назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, девушке назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.