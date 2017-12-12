Названа причина взрыва газа в жилом доме в ЕАО

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Неосторожное обращение с газовым оборудованием стало причиной взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурском Смидовичского района Еврейской автономной области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Во вторник в пятиэтажном жилом доме в Еврейской автономной области взорвалась газовоздушная смесь. В результате инцидента пострадал один человек. Из здания были эвакуированы 20 человек.

"Собственник квартиры пренебрег правилами обращения с газовым оборудованием и спровоцировал взрыв. Возгорание не распространилось на другие квартиры. От ударной волны выбиты стекла в данной квартире и в подъезде. Прибывшие к месту происшествия спасатели, обнаружили хозяина пострадавший квартиры с ожогами. Он был передан медикам", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате хлопка соседние квартиры не пострадали.