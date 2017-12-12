В Перми проверят данные о школьнице, которую высадили из автобуса в мороз

УФА, 12 дек – РИА Новости. Специалисты департамента транспорта Перми проверят видеозаписи с салона автобуса, из которого контролеры высадили безбилетную школьницу в мороз, сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Перми Анна Орлова.

По данным местных СМИ, в социальной сети пермская жительница сообщила, что контролер высадила из автобуса номер 43 ее дочь-школьницу. Женщина сообщает, что у ребенка был билет, но она уснула и билет выпал из ее рук. Контролер не захотел слушать объяснения девочки, а высадила ее в морозную погоду на следующей остановке. При этом в Перми в последние дни подморозило, днем температура воздуха понижается до —12.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта Перми, по заданию ведомства проверка оплаты проезда в автобусном маршруте №43 в эти дни не проводилась.

"Контроль работы кондукторов осуществляли контролеры, которые находятся в штате перевозчиков. Они не имеют права применять санкции к пассажирам или высаживать их. Такая проверка платности необходима перевозчикам для оценки работы кондукторов", — сообщила пресс-секретарь департамента Анна Орлова.

"По факту высадки ребенка будет проведена проверка, департамент дорог и транспорта уже запросил у перевозчика видео с камер из салона автобуса. После того как специалисты осмотрят видеозаписи, будет ясность того, что произошло", — отметила собеседница, сказав, что результаты проверки будут уже в среду.