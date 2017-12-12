СК рассматривает несколько версий падения вертолета в Иркутской области

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Следователи рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна в качестве причин падения вертолета Eurocopter в Иркутской области, сообщается на сайте СК России.

Седьмого декабря вертолет Eurocopter, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту Братск – поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна обнаружены в 3,5 километра от поселка Чистый, на льду одного из заливов Ангары. Сам вертолет предположительно находится на дне, глубина реки в месте падения составляет более 70 метров.

"Следственной группой завершен первый этап осмотра места происшествия… В качестве основных причин катастрофы следствием рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе осмотра следователи изъяли отдельные элементы корпуса и кабины вертолета, обнаруженные на льду Братского водохранилища, личные вещи командира воздушного судна и пассажира, летная документация. Расследование уголовного дела продолжается.