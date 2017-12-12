Экс-финдиректор "ВИМ-Авиа" намерена вернуться в Россию, заявил адвокат

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Находящаяся в розыске экс-финансовый директор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтина Калашникова лечится в Лондоне, но сразу после окончания лечения намерена вернуться в Россию, сообщил во вторник ее адвокат Дмитрий Шашков.

Ранее следствие объявило в международный розыск совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и Калашникову.

"Она сейчас находится и проживает в Лондоне, на территории Великобритании. И это известно следствию. Там она находится на лечении. Но после лечение она планирует вернутся в Москву", — сказал Шашков в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте Калашниковой.

Адвокат рассказал, что ранее Калашникова лечилась в Германии от онкологического заболевания, а потом отправилась в Лондон, где проходит лечение в данный момент.

По словам Шашкова, Калашниковой в связи с состоянием ее здоровья запрещено летать на самолете в ближайшие два месяца.

"Как только лечение закончится, она вернется в Россию, у нее тут остался восьмилетний сын. В Лондоне она живет у родственников", — добавил защитник.

Дело "ВИМ-Авиа"

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями" в отношении Мурсекаева, бывшего гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Это уголовное дело было соединено в одно производство с предыдущим — по статье "хищение".

По данным Петренко, в 2015–2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признаны потерпевшими.

По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты и избегать ограничений со стороны Росавиации.

Мурсекаев и Калашникова покинули Россию и были объявлены в международный розыск, следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.