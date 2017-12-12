Жительница Башкирии случайно нашла в Самаре сына, которого искала два года

УФА, 12 дек – РИА Новости. Жительница Башкирии, потратившая два года на самостоятельные поиски трехлетнего сына, которого в неизвестном направлении увез ее бывший муж, случайно нашла ребенка на улице Самары, сообщает пресс-служба МВД Самарской области.

По данным полиции, бывший муж жительницы Башкирии в декабре 2015 года увез их совместного трехлетнего сына "под благовидным предлогом" и исчез. Женщина самостоятельна вела поиски ребенка в течение двух лет, но безуспешно. Причина, по которой мать не сообщала в полицию о пропаже маленького сына, не поясняется.

"В ноябре 2017 года женщина приехала в Самару на работу. Проходя мимо одного из домов на улице Мориса Тореза, она услышала знакомый детский голос, а когда обернулась, то увидела своего сына в сопровождении незнакомой женщины. Тогда мать ребенка, чтобы не упустить малыша, обратилась с просьбой помочь капитану полиции, которая оказалась рядом. Сотрудница полиции Маргарита Алексеева быстро догнала женщину с ребенком, представилась, разъяснила ситуацию, проверила документы и отвезла на личной машине всех в отдел полиции для разбирательства", — сообщает полиция.

В отделе по делам несовершеннолетних выяснили, что ребенок два года живет в Самаре с отцом и мачехой. После того, как специалисты поговорили со всеми участниками случившегося, в том числе с ребенком, и провели необходимые мероприятия, малыша отдали матери. Женщина с сыном уехали домой, добавили в МВД.

Пресс-служба отмечает, что на днях руководство ведомства получила от жительницы Башкортостана благодарственное письмо за помощь в возвращении сына.

"Только благодаря оказавшемуся рядом сотруднику полиции, которая так профессионально сработала, я нахожусь сейчас наконец-то со своим ребенком у себя дома. Сотрудник полиции Советского района, а конкретно инспектор ПДН, которая собирала первоначальные бумаги-материалы также очень грамотная девушка. Она постаралась все сделать быстро, вошла в положение, так как мы с ребенком были в шоке и испуганы", — говорится в благодарственном письме матери мальчика, которое цитирует МВД.