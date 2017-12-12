Суд в Москве отказался привлечь ФСБ и прокурора к делу о штрафе Telegram

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался привлечь представителя ФСБ и прокурора к рассмотрению жалобы мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья отклонила ходатайство представителя мессенджера Рамиля Ахметгалиева, который просил привлечь орган, составивший протокол об административном правонарушении для обеспечения состязательности сторон.

Также он просит привлечь к рассмотрению дела представителя надзорного ведомства, мотивируя это общественным интересом. По мнению адвоката, деятельность компании может быть заблокирована, что нарушит права более 6 миллионов пользователей-россиян.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.