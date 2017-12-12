Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член банды Аслана Гагиева, при активном участии которого были совершены 25 убийств и ряд похищений, решением суда отправлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи довели до суда дело еще одного участника банды Гагиева, Евгения Яшкина, по данным ведомства, причастного к 25 убийствам. Сообщалось, что он вступил в банду в 2004 году, его роль "состояла в участии в вооруженных нападениях, совершаемых участниками преступного сообщества".

Отмечалось, что при активном участии Яшкина членам преступного сообщества совершены 25 убийств и ряд похищений граждан на территории Москвы и Московской области. Экспертиза обнаружила у Яшкина психическое расстройство, поэтому дело было направлено в суд для того, чтобы решить вопрос о его принудительном лечении.

"Установлено, что у него после совершения преступлений возникло психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. Московский городской суд вынес решение о применении к Евгению Я. принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинском психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс по его экстрадиции в Россию. В минувшем сентябре Высший земельный суд Вены, наконец, удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.