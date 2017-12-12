Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член банды Аслана Гагиева, при активном участии которого были совершены 25 убийств и ряд похищений, решением суда отправлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечалось, что при активном участии Яшкина членам преступного сообщества совершены 25 убийств и ряд похищений граждан на территории Москвы и Московской области. Экспертиза обнаружила у Яшкина психическое расстройство, поэтому дело было направлено в суд для того, чтобы решить вопрос о его принудительном лечении.
"Установлено, что у него после совершения преступлений возникло психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. Московский городской суд вынес решение о применении к Евгению Я. принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинском психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.
Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс по его экстрадиции в Россию. В минувшем сентябре Высший земельный суд Вены, наконец, удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.
Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.