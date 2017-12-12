Адвокат Telegram попросил привлечь ФСБ и прокурора к делу о штрафе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Адвокат просит Мещанский суд Москвы привлечь представителя ФСБ и прокурора к рассмотрению жалобы мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы просим привлечь орган, составивший протокол об административном правонарушении", — сказал адвокат Рамиль Ахметгалиев. По его мнению, это обеспечит состязательность сторон.

Также он просит привлечь к рассмотрению дела представителя надзорного ведомства.

"Считаю, что необходимо участие прокурора. Это не просто дело частной коммерческой компании о штрафе. Деятельность компании может быть заблокировано, что нарушит права более 6 миллионов пользователей-россиян. Это дело об общественном интересе", — отметил юрист.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.