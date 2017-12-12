Защита блогера Соколовского подала кассационную жалобу в Верховный суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок после "ловли покемонов" в храме, подал в Верховный суд РФ кассационную жалобу на приговор по его делу.

"Подал кассационную жалобу буквально два часа назад. Это жалоба на приговор суда первой инстанции и апелляционное определение суда апелляционной инстанции. Подана в связи с тем, что ранее судья отказался передавать ее в президиум Свердловского областного суда. Нам ничего не оставалось, как пойти в Верховный суд", — сказал Бушмаков РИА Новости.

По его словам, теперь есть три варианта дальнейшего развития событий: либо Верховный суд сам рассмотрит жалобу, либо вернет ее на рассмотрение в Свердловский областной суд, либо откажет в рассмотрении.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов.